In questa estate tutta italiana e con il lungo raggio fermo ai box, il Quality Group non si perde d’animo e, in modo esemplare, prova a tracciare rotte nuove. Marco Peci e Michele Serra provano a studiare percorsi alternativi, sperando nella riapertura.



Nel nuovo episodio di ‘Gente di Viaggi’ (il podcast di TTG Italia), il punto del direttore di TTG Italia, Remo Vangelista.



