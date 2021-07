08:35

Un’estate senza Mar Rosso. La speranza di riapertura per una delle destinazioni più amate dagli italiani è ormai ridotta al lumicino, e gli operatori turistici si vedono costretti a rivedere i piani inizialmente messi a punto.

I tour operator si confrontano sul grande assente della stagione su TTG Magazine: la necessità di una programmazione sembra far tramontare l’ipotesi di una riapertura a breve della destinazione, anche se viene richiesta con insistenza dalla clientela italiana e se è percepita come sicura e quindi frequentata da altri mercati internazionali.



Le speranze, dicono gli operatori, ora si concentrano sul prossimo inverno, con la possibilità di mettere in campo una programmazione che aiuti concretamente le aziende del turismo a ripartire, soprattutto dal punto di vista del fatturato. Il prodotto Egitto, infatti, rappresenta una delle colonne portanti del business del turismo organizzato, e la mancata ripartenza sul mercato italiano si fa sentire in maniera particolarmente pesante nelle casse del tour operating tricolore.



Per questo il sistema turistico chiede a gran voce che sia possibile, sulla scia di altri mercati internazionali, poter tornare a lavorare su questa destinazione al più presto.





