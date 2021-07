La Silver Wind riconvertita per le spedizioni ultra lusso in Antartide

21:00

Tornerà a nuova vita la Silver Wind e nel suo futuro ci sarà un ruolo da unità ultra lusso per le spedizioni nell’Antartide. Silversea, in virtù anche di un forte aumento della domanda per questa tipologia di crociere, ha deciso di riconvertire la nave, con l’obiettivo di aumentare l’offerta per il segmento.

La riprogettazione include uno scafo rinforzato per il ghiaccio per la crociera in acque polari e aggiornamenti tecnologici all'avanguardia. Oltre alle sue credenziali di sostenibilità, Silver Wind sarà dotata di un nuovo impianto avanzato di trattamento delle acque reflue, nuovi impianti di trattamento dei rifiuti alimentari e nuove caldaie a risparmio di carburante.



La Silver Wind si recherà in Antartide entro la fine dell’anno.