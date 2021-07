08:03





Parte con Ernesto Preatoni il racconto di ‘Ritratti’, la nuova audio rubrica di TTG Italia, che, attraverso ‘pillole’ su Spotify e sui canali social e di audiostreaming della testata giornalistica di Italian Exhibition Group (Facebook, Igtv e Youtube), si propone di tracciare il profilo dei volti più interessanti e innovativi del turismo italiano e internazionale.



In questa prima puntata ripercorriamo il percorso che ha portato l’imprenditore a rivoluzionare per sempre la mappa del tour operating italiano, facendo del Mar Rosso una destinazione imperdibile per quasi tutti i villaggisti e, in molti periodi, un porto sicuro per il turismo italiano.



Ascolta l’episodio nel player in alto.