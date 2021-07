La visione di Danilo Curzi

di Remo Vangelista

08:32

Parole pesanti e passaggi importanti nell’intervista che abbiamo pubblicato ieri con Danilo Curzi. L’amministratore di Idee per Viaggiare ha spiegato con pochi concetti che qualcosa nel mercato deve cambiare per forza o, forse, sta già cambiando.

“Si è instaurato uno spirito di collaborazione nuovo che potrebbe portare alla realizzazione di sinergie importanti nel rispetto delle singole realtà”. Una sinergia che la distribuzione potrebbe vedere di buon occhio e accompagnare anche sul fronte delle vendite.

Curzi e altri stanno dialogando da tempo, già nel 2020, per trovare formule di collaborazione vere e capaci di portare benefici a tutti. Non sono riunioni segrete ma un confronto aperto tra imprenditori che a fronte della crisi più dura della storia hanno deciso di mettere insieme forze e pensieri.



Qualcuno tradito dalla paura e dalla solita visione a corto raggio si è già sfilato dal gruppo di idee, ma nulla deve essere scartato in questa fase così complessa e sconosciuta.

Perché come dice Curzi bisogna “studiare nuove soluzioni insieme e pensare alla ripartenza del lungo raggio, che sicuramente arriverà”.