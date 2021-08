Holland America, Princess e Seabourn posticipano la ripartenza di alcune navi

11:29

Holland America, Princess Cruises e Seabourn, tutti marchi appartenenti al Gruppo Carnival, hanno aggiornato i loro piani di ripresa delle crociere, posticipando la data di inizio su diverse navi dall'inverno alla primavera del 2022.

Come evidenziato da Travel Weekly, Holland America Line ricomincerà con Volendam e Zaandam in maggio, annullando le partenze delle navi previste per l'inverno 2022. A partire dal 1 maggio, la Volendam offrirà crociere da 14 a 35 giorni verso il Baltico, la Norvegia fino a Capo Nord e Spitsbergen, Isole britanniche e Islanda, tutte in partenza da Rotterdam. La Zaandam partirà il 12 maggio e navigherà tra Boston e Montreal.

Il Grand South America and Antarctica Voyage 2022 di Volendam e il Grand World Voyage 2022 di Zaandam sono stati cancellati e spostati al 2023. Eurodam, Koningsdam, Nieuw Amsterdam, Nieuw Statendam, Rotterdam e Zuiderdam sono tutte in servizio o dovrebbero tornare in servizio entro novembre.



Island Princess e Diamond Princess di Princess Cruises torneranno in servizio in primavera rispettivamente sui Caraibi e in Giappone. Di conseguenza, Princess ha annullato il programma per il Sud America e l'Antartide 2021-2022 di Diamond Princess e la crociera intorno al mondo di Island Princess. Princess avrà otto navi in servizio o che riprenderanno il servizio entro il 28 novembre: la Majestic Princess, la Grand Princess, la Ruby Princess, la Enchanted Princess, la Sky Princess, la Regal Princess, la Caribbean Princess e la Emerald Princess.



Seabourn, che attualmente sta operando con due delle cinque navi della flotta, ha dichiarato che la Seabourn Sojourn partirtà nel Mediterraneo il 6 giugno. La nave aveva in programma una crociera intorno al mondo di 145 giorni in partenza l'11 gennaio da Los Angeles. L'itinerario della World Cruise 2024 replicherà quello della World Cruise 2022, mentre per l’estate 2022 la nave opererà nel Mediterraneo occidentale.