Cunard rivede la programmazione della Queen Mary 2, ecco le nuove date

13:28

Arriva ancora una modifica alla programmazione della Queen Mary 2 della flotta di Cunard. La nave tornerà il 28 novembre con una crociera di tre notti e un itinerario delle Isole Canarie di 12 notti, entrambi con partenza da Southampton.

I nuovi viaggi, si legge su TTG Media, sostituiscono una traversata transatlantica in partenza il 14 novembre, seguita da una navigazione verso i Caraibi, una traversata transatlantica di ritorno a Southampton e una crociera di cinque notti in partenza il 10 dicembre.



Per quanto riguarda invece New York la Queen Mary 2 partirà il 22 dicembre dopo un’accurata ispezione per la verifica delle condizioni di sicurezza. Da qui partiranno poi gli itinerari nei Caraibi.