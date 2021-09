Celestyal Cruise vende una nave mai usata a causa del Covid

17:29

La pandemia ridisegna la flotta delle compagnie di crociera. È il caso di Celestyal Cruise che lo scorso anno ha acquistato Costa NeoRomantica, poi rinominata Celestyal Experience, una nave da 1800 passeggeri oggi venduta a un nuovo acquirente.

Tre milioni di dollari di profitto per una nave che in realtà non ha ancora visto alcun passeggero a bordo.



Come riporta travelmole.com, l'azienda ha dunque ripensato la propria strategia alla luce del prolungarsi dell'emergenza sanitaria. La decisione è attualmente quella di non ampliare la flotta almeno nel breve termine e procedere con gli itinerari programmati su Celestyal Olympia e Celestyal Crystal.



Gaia Guarino