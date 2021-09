Dirotta da Noi: “Incremento a doppia cifra delle vendite tramite adv”

15:09

Dirotta da Noi Tour (nella foto, un particolare della sede) prosegue sulla via dello sviluppo e del potenziamento della sua piattaforma. Il booking online del t.o. in supporto delle vendite delle agenzie di viaggi si presenta migliorato con nuove funzionalità.

Forte spinta alle vendite anche grazie alla formula del pricing dinamico e scontato fino al 40-50%, alla quale si aggiungono programmi di incentivazione personalizzati per le agenzie di viaggi partner.



“Quest'anno siamo in forte ripresa, provenendo da una stagione passata in sofferenza, in linea con le perdite subite dall'intero comparto turistico. La stagione estiva ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Certo è che non potevamo aspettarci un'estate in linea con il nostro piano di sviluppo, ma riducendo le aspettative ad un più reale traguardo, possiamo ritenerci soddisfatti - spiega Giulio Clementini, responsabile It & comunicazione del t.o. - La nostra più grande soddisfazione è l'incremento a doppia cifra delle vendite da parte del ramo agenziale, dovuto ad un consolidamento delle agenzie partner e all'aggiunta di numerose nuove realtà provenienti soprattutto dal Centro-nord Italia. I punti vendita hanno riconosciuto in noi le giuste qualità: un partner affidabile e competitivo sul mercato, con un proprio prodotto di strutture mare in Italia da proporre con sicurezza e tranquillità ai propri clienti”.