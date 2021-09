Club Med ritorna in Spagna, la new entry è il Magna Marbella

12:02

Si chiama Club Med Magna Marbella l’all inclusive resort con cui Club Med segna il suo ritorno in Spagna dopo oltre 20 anni. La proprietà di 14 acri si trova in Andalusia e sarà operativa con 4 Tridenti a partire dalla primavera 2022; è a soli 20 minuti a piedi dalle spiagge e dal centro città di Marbella. Il resort è anche a un’ora d’auto da Gibilterra, Ronda e Malaga e a due ore da Granada, Siviglia e Cadice.

Come spiega Travel Weekly il Club Med Magna Marbella sarà dotato di cinque piscine, tra ui un parco acquatico per le famiglie e una zona Zen per soli adulti, due ristoranti e un bar. Oltre ai club per bambini la struttura offrirà anche la possibilità di praticare numerose attività sportive come il golf, il tiro con l’arco e il tennis, oltre a un’area benessere con 14 sale per i trattamenti.



“Un resort - commenta Estelle Giraudeau, managing director di Club Med Uk e Nord Europa - che offre la miscela perfetta tra lusso, esperienze e avventure culturali sia per le famiglie che per le coppie”.