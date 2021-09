Alpitour: voli e pacchetti per Dubai 2020

17:24

Alpitour lancia ‘Yes we DU’, l’iniziativa per visitare Expo Dubai 2020 con una serie di soluzioni targate Alpitour, Francorosso, Turisanda e Prestour.

L’iniziativa da seguito a quella lanciata la scorsa primavera per le Canarie.



“Due voli diretti Neos ogni settimana da Verona, a partire dal 31 ottobre, il giovedì e la domenica, per l’intera stagione invernale e abbinabili a diverse strutture e itinerari proposti da Alpitour, Francorosso, Turisanda e Presstour tra Dubai, Abu Dhabi, Ras al-Khaimah e Fujairah - si legge nella nota del tour operator -. Per viaggiare in completa sicurezza e senza alcun obbligo di quarantena al ritorno in Italia, ‘Yes we DU’ comprende anche un tampone PCR al rientro”. Inoltre i pacchetti comprendono un ingresso omaggio per Expo 2020 Dubai e uno sconto per una nuova vacanza con partenza entro il 31 ottobre 2022.