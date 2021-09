Massa, Msc: “Ritorno a Istanbul e Tunisi per la prossima estate”

di Amina D'Addario

09:42

Grandi novità sul fronte delle destinazioni in casa Msc. Per l’estate del 2022 la compagnia di Aponte tornerà a operare da Tunisi e da Istanbul. Lo ha annunciato il managing director Leonardo Massa (nella foto) in occasione di ‘All Stars 2021’, la manifestazione che quest’anno ha portato a bordo di Msc Splendida circa 600 agenzie di viaggio da tutta Italia.

“Il grosso dell’offerta - ha spiegato Massa durante un incontro con la stampa di settore - sarà concentrato sul Mediterraneo con due grandi novità: il ritorno nella nostra programmazione sia di Istanbul, che di Tunisi”. Il manager ha anche assicurato che “entro l’estate 2022 torneremo a navigare con la flotta al completo”.



L'inverno

Per quanto riguarda la stagione invernale, Massa ha invece confermato gli impegni sugli Emirati e sull’Arabia Saudita, destinazione, quest’ultima, inaugurata la scorsa estate. “Quest’inverno navigheremo da Dubai con Virtuosa e anche in Arabia Saudita e nel Mar Rosso. Ora stiamo lavorando con il mercato locale, ma da novembre accetteremo clienti da tutta Europa”.



Se il ritorno ai volumi pre-Covid è atteso per il prossimo anno, per recuperare la reddittività bisognerá aspettare ancora. “Puntiamo a raggiungere la normalità dei volumi nel 2022, per i ricavi realisticamente immaginiamo il 2023”.