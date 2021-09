Si riparte: KiboTours propone il Capodanno alle Maldive

10:23

Finalmente i tanto sospirati corridoi turistici sono arrivati e le Maldive sono tra le destinazioni per le quali il Governo ha dato il via libera ai viaggi per turismo dall'Italia.

A uscire subito con una proposta per Capodanno è KiboTours. Le partenze sono da Milano Malpensa, con volo Etihad Airways, il 26 dicembre 2021 (con rientro il 3 gennaio 2022), e il 31 dicembre 2021 (con rientro l’8 gennaio 2022). Sette notti in sistemazioni tutte in pensione completa, cenone incluso, e con i trasferimenti compresi.

Le strutture in programmazione sono Sun Island Resort, Paradise Island Resort e Royal Island Resort. La quota è calcolata sulla camera doppia ed è previsto un supplemento per le partenze del 26 dicembre. Il Sun Island Resort si trova sull’isola di Nalaguraidhoo, il Paradise Island Resort sull’atollo di Male Nord e il Royal Island Resort a Horubadhoo.