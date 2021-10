Going lancia un catalogo in collaborazione con Trenitalia

10:40

L’Italia da scoprire in treno. Going, il tour operator del gruppo Bluvacanze, annuncia un nuovo catalogo ispirazionale della linea Going2Italy in collaborazione con Trenitalia.

La pubblicazione comprende oltre 50 pacchetti con soggiorni di 4 giorni e 3 notti in tutta la Penisola. Le formule comprendono il trasferimento in treno, tra borghi alpini e città d’arte.



“Continuiamo ad arricchire la nostra linea Going2Italy - afferma Filippo Galbiati, industry relations manager leisure - con proposte di viaggio che vanno ad intercettare una nuova esigenza di vacanza da parte degli italiani” all’insegna “di sostenibilità, innovazione e flessibilità”.



“La selezione delle strutture all’interno del catalogo - si legge nella nota - è stata creata direttamente dal portale di prenotazione Going4You e sono soluzioni alberghiere che prevedono diversi trattamenti di soggiorno (dal B&B fino alla pensione completa). Tutte le proposte sono targate ‘Vacanze Sicure by Going’, cioè sono strutture dove vengono applicate tutte le normative di sicurezza anti Covid- 19”.