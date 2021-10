Massa, Msc: “Ecco perché investiamo nel segmento lusso”

10:10

I dettagli su prodotto e itinerari sono ancora da rilevare. Ma una cosa è certa: nel progettare Explora Journeys, il nuovo marchio di Msc Crociere dedicato alle vacanze in mare a 5 stelle, "il punto di riferimento non sono state le altre compagnie crocieristiche. Piuttosto - ha spiegato il managing director Leonardo Massa (nella foto) in occasione di All Stars of the Seas - ci siamo concentrati su chi sono e cosa desiderano i turisti orientati al lusso"

Quattro le unità realizzate da Fincantieri, con la prima, Explora I, che entrerà in servizio nel 2023. "Saranno navi di circa 60.000 tonnellate e con solo 480 suite. Navi di dimensioni ridotte con cui - ha sottolineato il manager - andremo a presidiare quella fascia di mercato che nello Yacht Club (l'area esclusiva a bordo delle navi Msc, ndr) non ha l'unica risposta".



Del resto sono proprio le vendite delle suite a seguire un ritmo più sostenuto. "La domanda su questo tipo prodotto - ha confermato Massa - è fortissima. Nelle nuove navi lo Yacht Club è sempre la prima categoria che vendiamo".



Amina D'Addario