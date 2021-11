Cocktail Tour Operator avvia la programmazione invernale e rilancia l'Aurora Boreale

09:46

Saranno la Lapponia e l’Islanda le due destinazioni di punta nella programmazione invernale di Cocktail Tour Operator. La regione scandinava sarà al centro dell’offerta per chi vuole ammirare l’Aurora Boreale, che quest’anno sembra avere dalla sua condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli.

L’offerta prevede sia tour di gruppo sia soluzioni individuali. “La soluzione individuale è la più apprezzata per la massima personalizzazione – dichiara Gabriella Broggi (nella foto), product manager di Cocktail T.O. – Rovaniemi, Tromsø e Luleå sono le città e i punti di partenza per ammirare l’aurora boreale”. Anche per quanto riguarda l’Islanda sono previste entrambe le soluzioni e spicca nella programmazione il tour di gruppo Fascino d’Islanda che tocca i principali punti di interesse e offre l’occasione di vedere l’aurora boreale.



Completa la programmazione invernale dedicata alle festività di Capodanno ed Epifania il Portogallo, la Spagna, la Francia, la Grecia, l’Europa dell’Est e l’Italia, destinazione che è stata riconfermata dopo il successo dell’estate.