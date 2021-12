Silversea Cruises presenta Silver Nova, la prima nave da crociera di lusso ibrida

09:15

Silversea Cruises ha annunciato l'inizio della costruzionedella sua prima nave, Silver Nova, realizzata nell’ambito del progetto Evolution presso i cantieri Meyer Werft a Papenburg.

La nave, la cui consegna è prevista per l'estate 2023, sarà la prima unità da crociera di lusso ibrida, senza emissioni locali in porto.



Silver Nova e le future navi di classe Nova sono gli ultimi esempi degli sforzi di Silversea per offrire ai viaggiatori un'esperienza ultra-lussuosa proteggendo contemporaneamente le destinazioni toccate e le comunità servite. Con le sue fonti di energia ibride, Silver Nova dovrebbe garantire emissioni zero in porto, utilizzando celle a combustibile e batterie.

Silver Nova utilizzerà il gas naturale liquefatto come combustibile principale. La nuova tecnologia ibrida consentirà a Silversea di ottenere una riduzione complessiva del 40% delle emissioni di gas serra rispetto alle precedenti classi di navi.

“Le nostre navi di classe Nova implicano un investimento significativo in soluzioni tecnologiche. Sostengono la nostra missione di preservare il pianeta senza compromettere il comfort o il lusso - ha spiegato Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea Cruises -. Silver Nova è la manifestazione dell'impegno a lungo termine di Silversea e Royal Caribbean Group in direzione della sostenibilità".



"La sostenibilità è il futuro dei viaggi di lusso e Silver Nova è rappresentativa dell'innovazione nel segmento luxury proposta da Silversea" ha aggiunto Barbara Muckermann, chief commercial officer.

"Siamo lieti di iniziare la costruzione di questa nave innovativa e di continuare la nostra lunga collaborazione con Royal Caribbean Group. È la prima volta che una nave Silversea viene costruita nel nostro cantiere” ha chiuso Bernard Meyer, amministratore delegato di Meyer Werft.







La nave avrà una capacità di 728 ospiti e una stazza lorda di 54mila 700 tonnellate. La consegna di Silver Nova è prevista per l'estate 2023. Le vendite generali apriranno il 6 gennaio 2022.