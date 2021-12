08:20

C’è quello che ha rifatto i business plan in continuo negli ultimi due anni, e quello che ha preso la guida dell’associazione di categoria nel momento più difficile. C’è quella che sbaraglia la concorrenza, e, in casa di agenti di viaggi e tour operator, si porta a casa, lei, albergatrice, il premio come personaggio dell’anno.

E poi c’è quello che nasconde determinazione e forza dietro un sorriso cortese, e punta a risultati multimilionari. E quello che ha rifatto una compagnia aerea dall’inizio.



Sono loro I 50 di TTG, i personaggi che quest’anno hanno, a modo loro, fatto la storia del comparto, inventando modi per sopravvivere, non smettendo mai di credere nella ripartenza, facendo quadrare conti impossibili.



Oggi vi proponiamo la seconda parte dei ritratti tracciati dal direttore Remo Vangelista, con le motivazioni che li hanno fatti rientrare nel gruppo selezionato e gli eventi che li hanno portati sotto la luce dei riflettori.



SCOPRITE I 50 PERSONAGGI DELL’ANNO SU TTG YEARBOOK A QUESTO LINK