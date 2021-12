15:29

“Inutile dirlo: la situazione in cui si trova oggi tutto il comparto è di grave difficoltà e scoraggiamento”. A parlare così Diego Biasi, founder & ceo di Bpress, in apertura della trasmissione in diretta web di R3START! TV, tutta dedicata al turismo, dal titolo: “In ripresa il turismo domestico, al palo le vacanze all’estero: come si riparte?’. “La situazione è complessa e i t.o. sono sul piede di guerra” ha continuato Biasi, dando la parola prima al direttore di TTG Italia Remo Vangelista, poi a Gianluca Rubino, a.d. di Kel 12. ù

Secondo qest'ultimo il colpo di grazia è stato il divieto di viaggio in Giordania: “Credevamo molto nella destinazione – racconta Rubino –, avevamo programmato con cura il prodotto e le richieste erano arrivate numerosissime, anche perché è un Paese sicuro e dove la campagna di immunizzazione procede a ritmo spedito. Poi ieri la doccia fredda: il ministro Speranza l’ha tolto dall’elenco dei Paesi visitabili”.



Adesso, dunque, il t.o. si trovaerà alle prese con le cancellazioni dei clienti e le richieste degli albergatori locali, che avevano bloccato gli allotment e devono essere risarciti. “Inoltre – aggiunge Rubino – siamo gli unici in Europa ad aver messo l’obbligatorietà del tampone per chi torna anche dai Paesi Ue”.



Decisioni improvvise e immotivate, dopo che Garavaglia aveva definito ‘sacrosante’ le richieste del settore e promesso nuovi corridoi: “Una vera e propria mancanza di rispetto verso le nostre aziende” conclude Rubino.



"Bisogna adattarsi alla domanda"

“Avevamo avuto un ottobre ottimo, oltre le aspettative - sottolinea Stefano Bergamaschi, head of market di piratinviaggio.it -, ora però è cambiato tutto. Il deterrente peggiore ai viaggi? La mancanza di chiarezza: in base a un sondaggio effettuato da noi il 50% dei clienti che non parte lo fa perché non ha chiare le regole da seguire e la mancanza di omogeneità tra i Paesi europei di certo non aiuta”. L’imperativo adesso è adattarsi alla domanda: “Il turista sta cambiando, ha imparato a viaggiare in maniera diversa, e noi dovremo rispettarne le nuove necessità”.