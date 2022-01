Ncl presenta Norwegian Viva: partite le vendite

12:22

Salperà a giugno 2023 con itinerari nel Mediterraneo e poi nei Caraibi meridionali Norwegian Viva, la seconda nave della nuova Prima Class di Norwegian Cruise Line.

Gemella di Norwegian Prima, la nuova unità ne rispecchierà il design di alto livello e la struttura: la sua lunghezza sarà di 295 metri e potrà ospitare 3.219 ospiti in doppia occupazione. Le cabine - suddivise tra interne, vista oceano e con balcone - saranno le più grandi offerte dal brand.



La 'nave nella nave'

Rinnovata l’offerta di The Haven by Norwegian, la keycard ultra-premum che consente l’accesso esclusivo alla ‘nave nella nave’: 107 suite progettate dal designer Piero Lissoni, e poi ancora un’area solarium, una piscina a sfioro con vista sulla scia della nave e una Spa all’aperto con una sauna con pareti di vetro e una cold room per la crioterapia.



"Definiamo lo standard nel segmento premium"

“Norwegian Viva - spiega Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line - definisce lo standard nel segmento premium, mostrando il nostro impegno a spingerci oltre i confini in quattro aree principali: ampio spazio aperto, servizio che mette gli ospiti al primo posto, design accurato ed esperienze oltre le aspettative”.



Servizi e spazi comuni

Tra le attrazioni della nuova nave Ocean Boulevard, lo spazio all'aperto di oltre 4.000 metri quadrati che avvolge l'intera nave; Indulge Food Hall con 11 varietà di ristoranti; The Concourse con un giardino di sculture all'aperto e poi ancora un ponte con piscine a sfioro a Infinity Beach e Oceanwalk, un percorso con ponti di vetro sopra l'acqua.

A giugno 2023 Norwegian Viva navigherà nel Mediterraneo con scali nelle principali città portuali dell'Europa meridionale, tra cui Lisbona, in Portogallo, Trieste e Roma (Civitavecchia), in Italia; e Atene (Pireo), in Grecia. Si sposterà in seguito nei Caraibi meridionali per la stagione invernale 2023-2024, con partenze da San Juan, Porto Rico.