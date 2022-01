Carlo Schiavon, Costa: “Tanti i progetti già in cantiere anche per il 2022”

di Isabella Cattoni

Costa Crociere apre il 2022 con ottimismo e qualche certezza in più. Soprattutto per progettare al meglio la ripresa, la compagnia può schierare una serie di novità di prodotto introdotte già nel 2021, che dovrebbero contribuire a imprimere un’accelerata alle prenotazioni di una tipologia di viaggio che “offre esperienze uniche alla scoperta delle destinazioni, abbinate a protocolli di sicurezza efficaci, rappresentando la soluzione ideale per chi vuole prenotare le prossime vacanze” spiega il country manager Italia Carlo Schiavon.

Lavori in corso

“Nonostante la situazione, il 2021 è stato un anno ricco di novità per Costa, durante il quale abbiamo investito e lavorato tanto per introdurre una serie di progetti che svilupperemo anche nel 2022. Penso, ad esempio, al nuovo sistema di pricing e alle novità di prodotto relative in particolar modo alla gastronomia e alle escursioni, come il ristorante Archipelago con i menù di tre chef di fama mondiale e i tour a firma National Geographic Expeditions, realizzati in collaborazione con Kel 12. Si tratta di due progetti che intendono valorizzare ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti e il lavoro dei nostri partner, e su cui faremo affidamento anche nel 2022”.



Costa Toscana al via

Continuano poi gli investimenti sul fronte della flotta: “Avremo la nostra nuova ammiraglia Costa Toscana (nella foto), la seconda nave della flotta alimentata a Lng. Ci è stata consegnata a dicembre e partirà per la sua prima crociera il 5 marzo 2022 da Savona. Oltre a rappresentare un altro passo in avanti nel nostro percorso di transizione ecologica, questa nave, grazie ai suoi servizi, saprà attrarre nuovi crocieristi, aiutandoci a consolidare la presenza nel Mediterraneo e il piano di ripartenza graduale”.



Il prodotto

Le premesse sono buone, anche se il manager ritiene che il 2022 “sarà ancora un anno di transizione” verso un 2023 in cui prevede si tornerà ai livelli precedenti alla pandemia.

“Con il ritorno in servizio dell’intera flotta nell’estate del 2022 – prevede Schiavon - contiamo di riproporre sia alcune delle destinazioni che hanno sempre riscosso grande successo, come il Nord Europa, sia novità assolute come le crociere di Costa Venezia in Turchia e Grecia, con overnight a Istanbul”.