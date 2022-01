08:04

Il 2022 è iniziato con qualche difficoltà, ma grazie all’offerta di Pragelato Sestriere e alle destinazioni dell’oceano Indiano aperte dal 30 settembre con i corridoi turistici, in casa Club Med si respira un’aria di ripartenza.

È Eyal Amzallag (nella foto), managing director Sud Europa, Medio Oriente e mercati emergenti, a presentare i nuovi progetti messi in campo per il 2022. A partire dal restyling dell'animazione per i giovani. “Dopo aver inventato il concetto di Mini Club, quest’anno abbiamo deciso di rinnovarlo creando un’offerta ancora più completa e attuale per i nostri piccoli ospiti”.

In dettaglio, per i bambini dai 4 ai 10 anni, sono state studiate nuove attività ispirate ad un approccio educativo positivo che offre ai bambini l’occasione di crescere divertendosi, stimolare la creatività, la fiducia in sé stessi e lo spirito di condivisione. Attraverso i Summer Camps i ragazzi da 11 a 17 anni possono aderire ai soggiorni linguistici: divertimento in sicurezza e apprendimento delle lingue grazie ad un’immersione totale.



Una seconda direttrice di sviluppo riguarda lo sforzo verso un turismo sostenibile. “Il nostro programma Happy to Care comprende numerose attività che rispettano l'ambiente; nei nostri resort i nuovi edifici hanno la certificazione ecologica Breeam, mentre i resort hanno la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana. Inoltre, il nostro programma Bye Bye Plastics ha eliminato l'uso della plastica monouso nei nostri bar e ristoranti”.



Club Med continuerà poi a muoversi in direzione della sicurezza e della tutela della salute: “Continuiamo con il protocollo Safe Together e monitoriamo costantemente la situazione; forniamo ai nostri clienti tutte le informazioni e i documenti necessari per un soggiorno sicuro. Il documento pre-stay contiene tutte le informazioni per recarsi e tornare da una destinazione, mentre il travel pass, che inviamo personalmente ad ogni cliente, è il documento che serve ai clienti per viaggiare a lungo raggio”.



Infine, riconfermata la centralità dell’esperienza di alto livello: “La gamma Club Med Exclusive Collection, il top dea nostra offerta, sarà sempre più rilevante per continuare la strategia di upscaling con il concetto di ‘un’altra definizione di lusso’. Il nostro è un lusso non ostentato, legato alla libertà di scelta e a una vacanza senza pensieri. Vogliamo puntare su Club Med Cefalù in Italia e su altre destinazioni a lungo raggio come Club Med Seychelles, l’ultimo resort nato della gamma Club Med Exclusive Collection”.

La strada è tracciata: “Grazie a tutte le azioni intraprese, nel terzo trimestre ci aspettiamo di recuperare la redditività del 2019, anche se tutto sarà condizionato dalla effettiva possibilità di viaggiare”.

I.C.