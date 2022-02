Simei, TH Group: “Trend soddisfacente, ma non ancora ai livelli del 2019”

10:31

Il trend è buono, ma le aspettative sono che migliori ulteriormente nelle prossime settimane. È soddisfacente il primo bilancio che Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di TH Group, traccia delle vacanze sulla neve.

Un segmento in ripresa, anche se ancora non ha raggiunto i livelli del pre-pandemia ma, fa notare Simei, “mancano ancora 60 giorni circa alla fine della stagione e contiamo in questo periodo di riuscire a recuperare ancora qualcosa con nuove prenotazioni. Alla fine credo che ci attesteremo su un -15% di presenze rispetto al 2019”.



Simei si dichiara soddisfatto delle nuove norme sul Green pass per i turisti stranieri che, grazie al documento, possono venire sulle montagne italiane: “Speriamo - dice a Adnkronos/Labitalia - che ci aiutino a recuperare qualche cancellazione delle scorse settimane, arrivate proprio perché le precedenti norme sul Green pass erano troppo stringenti".



Programmazione elemento essenziale

La chiarezza delle norme è dunque essenziale per tornare a intercettare la componente internazionale. “L'incertezza - spiega Simei - non fa bene a un settore come il nostro in cui la programmazione è centrale, specie con i mercati esteri".



Intanto il gruppo ha già programmato la stagione estiva, con le sue strutture al mare e in montagna che sono già allineate alle norme previste. “E tra qualche giorno avvieremo la programmazione per la prossima stagione invernale, con la speranza che ci sia la possibilità di allentare ancora le restrizioni - annuncia -. Il nostro è un settore che vive di programmazione e i contratti con il mercato estero vanno firmati con largo anticipo, anche di un anno”.