Siramani, un caicco di propretà fra le novità per il 2022

Siramani comincia il 2022 con un nuovo entusiamo. “Grazie agli ottimi risultati riportati durante la stagione estiva 2021, con le crociere in caicco alle isole Eolie e la commercializzazione del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, per il 2022 abbiamo alzato l’asticella prendendo la decisione di acquistare un caicco tutto nostro” spiega Gianluca Propoli (nella foto), direttore vendite e marketing -. La decisione di investire sull’acquisto di un caicco, e non più con la formula del vuoto-pieno, è frutto di una visione strategica ben precisa che mira innanzitutto ad alzare la qualità e l’esclusività di una vacanza con Siramani, ma anche per allungare la stagionalità di utilizzo da maggio a fine settembre con crociere settimanali alternando isole Eolie ed Egadi, per poi portarlo a Tenerife per crociere alle Canarie durante l’inverno. Proprio per questo motivo, a fine gennaio il caicco sarà in cantiere per un rifacimento totale delle cabine e dei bagni privati oltre che per riportare al massimo splendore gli ambienti comuni”.

Il 2021 di Siramani, malgrado le difficoltà generali, può ritenersi per il t.o. un anno commerciale dai risultati soddisfacenti, e non solo per le finestre temporali sfruttate per le vendite di destinazioni come Tenerife, Sharm el Sheikh, Dubai e Maldive: “L’ottimo lavoro fatto la scorsa estate con il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa ci ha permesso di ricevere da parte della catena Palladium la gratificazione di commercializzarlo anche per il 2022 e di rafforzare ulteriormente la partnership per la programmazione su tutta la catena, anche per destinazioni del medio e lungo raggio”.



Nel 2021 da segnalare tante attività portate avanti dal t.o., fra le quali nuove assunzioni, progettazione e messa in lavorazione per il nuovo portale b2b per le adv, due nuovi cataloghi in uscita entro la Bmt e operazioni vuoto-pieno e allotment per il Capodanno alle Maldive, Sharm el Sheikh, Santo Domingo, Dubai e Tenerife.