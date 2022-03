Aurora Expeditions, al via i nuovi itinerari 2023

19:23

Aurora Expeditions ha lanciato la stagione crocieristica 2022-23, accompagnandola con una brochure ad hoc. La compagnia, come riportato da TTG Media, ha presentato sette nuovi itinerari, tra cui ‘I Gioielli di Gran Bretagna’ con scali in Cornovaglia, isole Scilly e isole Pembrokeshire, Skomer, Skokholm e Grassholm.

La nuova stagione segnerà anche la prima spedizione verso le isole atlantiche con crociere alla volta di Capo Verde, isole Canarie e Azzorre. Altri nuovi itinerari includono l’itinerario Northern Lights Explorer e la navigazione attraverso il Circolo Polare Artico.



Hayley Peacock-Gower, chief marketing officer di Aurora Expeditions, ha invitato i partner del trade a scoprire le navi della compagnia direttamente a bordo. "Siamo lieti di lanciare la stagione 2023, con molte riconferme di itinerari che vanno ad aggiungersi a nuovi prodotti e nuove destinazioni con l’obiettivo di esplorare alcuni fra i luoghi più selvaggi e remoti del pianeta. Siamo particolarmente soddisfatti di aver aggiunto i gioielli delle coste del Regno Unito e delle isole dell'Atlantico, con entrambi i viaggi che offrono un mix di incontri con la fauna selvatica, con la cultura e con la storia di quelle destinazioni".

La brochure 2022-23 descrive fra l’altro il nuovo programma Sustainability in Action dell'azienda, che include la certificazione carbon neutral al 100% e i progetti associati.



Altri itinerari proposti includono viaggi in Alaska, alle isole di Raja Ampat in Indonesia, in Papua occidentale, in Baja California, in Scozia, Irlanda, Costa Rica, al canale di Panama, nell'Artico europeo, ai quali si aggiungono il passaggio a nord-ovest del Canada e l'Antartide.