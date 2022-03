Paradisi, Ncl: “È importante la formazione per agenti di viaggi”

11:21

Prosegue, con gli appuntamenti del 24 marzo e del 28 aprile, il ciclo di seminari formativi che Ncl dedica agli agenti di viaggi per far conoscere Norwegian Prima.

“Abbiamo programmato tre webinar per gli adv che parteciperanno alla crociera inaugurale - precisa Francesco Paradisi (nella foto), senior manager business development Italia di Ncl -. Quando abbiamo lanciato la nave, attraverso un gioco online le agenzie hanno avuto la possibilità di vincere un viaggio che consentirà loro di viverla nel modo migliore e più proficuo possibile”.



L'interesse per la 'rivoluzionaria' Norwegian Prima, che inaugura una nuova classe di navi della flotta Ncl, non manca, ma il prodotto richiede un'approfondita conoscenza, poiché da proporre a una clientela specifica e contemporanea. Pronta a fine luglio, inizierà a navigare da subito nell'area nordeuropea per poi raggiungere, in autunno, la costa americana.



Il calendario delle crociere è sostanzioso, così come il numero e la varietà degli itinerari, “che sono tutti molto interessanti - sottolinea il manager -, soprattutto per i Caraibi”. Tra le novità proposte in quell'area ci sono le crociere a bordo di Norwegian Prima da Galveston, con scali in Belize, a Cozumel, ad Aruba, alle Bahamas e nell'isola privata Great Stirrup Cay.



“Lo scalo di partenza in Texas non è del tutto comodo e gradito dagli europei - ammette Paradisi -, ma stiamo studiando eventuali formule e proposte per abbinare un soggiorno negli Usa a un viaggio in nave tra le isole caraibiche”. S.P.