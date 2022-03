08:04

Si chiama ‘TOuchpoint’, letteralmente 'punto di contatto', ed è l’ultima iniziativa che vede coinvolto KKM Group insieme ad altri nove player del comparto turistico. Il progetto, presentato già durante TTG Travel Experience, entra nel vivo.

A presentarne i dettagli Andrea Cani (nella foto), presidente di KKM Group, che ha fortemente voluto l’iniziativa, ultimo tassello in ordine di tempo di un progetto che in casa KKM ricomprende anche il polo distributivo delle agenzie Enjoynet e il t.o. Enjoy Destinations.



“Abbiamo deciso di fare squadra e raggruppare dieci soci, tutti con una quota paritaria all’interno della nuova società, appartenenti ai diversi ambiti del mondo del turismo organizzato. Mi riferisco quindi a opinion leader del mondo del turismo, tour operator, consulenti assicurativi e anche un’associazione di categoria che si faccia garante della trasparenza e correttezza dell’operazione. I nomi verranno svelati a breve ma posso dire fin d’ora che si tratta di un grande passo avanti nell’ottica della creazione di una ‘piattaforma delle agenzie per le agenzie”.



TOuchpoint avrà infatti in licensing la piattaforma Travel Compositor, all’interno della quale troveranno spazio anche i prodotti caricati dalle stesse adv in linea con un business model “di integrazione orizzontale e non verticale”.



L’obiettivo è quello di creare un brand di riferimento forte anche sul consumatore finale, rispettando l’ottica distributiva del b2b2c e puntando sull'ottimizzazione degli aspetti human e digital.

“Ci proponiamo di utilizzare la piattaforma in modo innovativo, riempiendola di contenuti diversi e rendendo la nostra formula appetibile per le agenzie di viaggi ma anche per tutti quei piccoli tour operator che non dispongono di un sufficiente apparato commerciale”.



Il traguardo è quello di conquistare nuovi clienti, permettendo agli aderenti di beneficiare di tutta una serie di opportunità, dagli accordi con le aziende, alle convenzioni per il welfare, alla possibilità di avere la disponibilità di un team di consulenti esperti nel marketing, nelle strategie di vendita, nelle policy assicurative o nel comparto legale.



A chi deciderà di aderire al progetto non verrà richiesta alcuna fee di affiliazione, ma solo una quota ‘pay per use’. “Il primo passo sarà il consolidamento dell’iniziativa in Italia, ma in un secondo momento procederemo anche all’internazionalizzazione dell’offerta e non si escludono nuovi ingressi nella compagine societaria”.



Intanto, i primi mesi del 2022 sembrano dare ragione alla filosofia di KKM Group: “In febbraio abbiamo registrato risultati migliori rispetto al corrispondente periodo del 2019. L’interesse per i viaggi e gli eventi è ripartito e stiamo assistendo a quell’effetto rimbalzo che attendevamo da tempo”.

Oltre agli eventi, Cani sottolinea la grande richiesta di viaggi negli Stati Uniti, malgrado l’aumento dei prezzi.

Isabella Cattoni