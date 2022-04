09:21

Glamour Tour Operator scommette sulle crociere. L’operatore ha ampliato il catalogo, puntando sugli itinerari in nave, in periodo pandemico ancora di salvezza del turismo organizzato.

“Grazie alle promozioni proposte dalle compagnie e all'evoluzione delle navi, i target ai quali si rivolge il prodotto crociere sono davvero molteplici - spiega Marco Depascale, cruise development manager di Glamour Tour Operator -. La nostra offerta è sicuramente variegata con destinazione Caraibi, Nord America, Oriente e Sudafrica fino presto ad arrivare alle Hawaii e all’Alaska”.



L'idea del t.o. è quella di andare incontro alle esigenze del passeggero e alle nuove tendenze rimanendo in linea con gli alti standard di Glamour. Da qui gli accordi di collaborazione con alcuni dei principali brand crocieristici mondiali: da quelli di nicchia, come Star Clippers e Albatross, a quelli più classici, come Ncl, Royal Carribean e Msc Crociere, per arrivare alla fascia luxury, con Oceania Cruises, Silversea Cruises, Celebrity Cruises, Azamara e Regent.



Gaia Guarino