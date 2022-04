Azemar incontra le agenzie: alle Maldive con Sun Siyam Group

10:55

Azemar ricomincia gli incontri con le agenzie di viaggi per presentare la partnership con la catena alberghiera Sun Siyam Group, che ha inaugurato recentemente il suo ultimo cinque stelle all inclusive alle Maldive: Siyam World Maldives. La prima tappa del roadshow del tour operator specializzato nell’Oceano Indiano si è tenuta in provincia di Bari, ma gli incontri proseguiranno in altre sei location.

Siyam World Maldives, il cinque stelle ultimo nato del Gruppo Sun Siyam Resorts, sorge su una delle più grandi isole delle Maldive, l’atollo di Dhigurah Noonu di 22 ettari e lungo 1,7 km, a 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto Velana International di Malé o a 30 minuti di volo interno da quello di Maafaru, più 15 minuti in barca veloce.



La struttura, un premium all inclusive resort con servizi disponibili 24 ore su 24, si divide tra il resort, distribuito su varie aree dell’isola, e il The Beach House Collection, un complesso di ville isolate, per garntire la massima privcy agli ospiti. Ognuna delle aree del resort offre propri servizi e punti ristoro e, per spostarsi facilmente da una parte all’altra, sono a disposizione dei mini bus elettrici che si fermano a fermate prestabilite.



Un concept innovativo

“Il concept del resort – spiega Azemar – è innovativo, in quanto si propone di offrire ai suoi ospiti esperienze indimenticabili e uniche, come ad esempio la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e di provare il più grande parco acquatico alle Maldive.



Nella foto: Loris Giusti (Azemar), Patrizia Di Patrizio (Sun Siyam), Maila Lattanzio (Azemar).