Lusso green ai Poli: Gioco Viaggi propone la nuova nave ibrida di Ponant

15:55

Si chiama Le Commandant Charcot la prima nave rompighiaccio ibrida per l’esplorazione dei Poli. A lanciarla sul mercato Ponant, la compagnia di crociere francese, che la userà per itinerari al Polo Nord e al Polo Sud commercializzate da Gioco Viaggi.

La nave ibrida elettrica è alimentata da gas naturale liquefatto e impiega tecnologie all’avanguardia, dagli elevatissimi standard di sicurezza ed eco-compatibilità. L’unità sarà impiegata per crociere in Artico a partire dal 30 aprile 2022 e crociere in Antartico dal 29 ottobre 2022.



"Un mezzo di navigazione pionieristico"

“La tecnologia ibrida di cui fa uso Le Commandant Charcot è un manifesto di sostenibilità - spiega Gigi Torre, Gioco Viaggi -: siamo al cospetto di un mezzo di navigazione pionieristico, simbolo del viaggio green a basso impatto ambientale. Questa nave concretizza appieno la filosofia della compagnia francese che promuoviamo in Gioco Viaggi, volta al turismo responsabile”.



I servizi di bordo

A bordo servizi di lusso, tra cui una Welness Lounge con 430 mq dedicati al benessere, piscina interna riscaldata con nuoto controcorrente, illuminata da uno spettacolare lucernario; la sauna e la Snow Room e il Detox Bar. E ancora, l’area esterna con la piscina Blue Lagoon, con una temperatura che varia dai 27 ai 37° C, affacciata sul Lagoon Bar e riscaldata utilizzando l'energia riciclata dalla nave.



Al ponte n°5 si trova la Main Lounge, con la Cigar Lounge, una sala da tè e un bar con un programma di musica dal vivo. Il teatro ha una capienza di 270 posti e consente proiezioni ad altissima risoluzione. Sulla nave è presente anche una boutique.



Due i ristoranti di alto livello, uno dei quali propone cucina francese e internazionale, oltre a piatti d'autore del famoso chef Alain Ducasse. Ogni cabina o suite dispone di un balcone; le Suite Duplex e la Suite dell’Armatore vantano una terrazza ad uso personale. Le Owner's Suite, Duplex Suites, Privilege Suites e Grand Prestige Suites hanno un esclusivo servizio concierge/maggiordomo e possono usufruire dell’imbarco prioritario.