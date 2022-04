Idee per Viaggiare aumenta l'organico e completa la digitalizzazione

15:05

“Vogliamo continuare a dare un segnale di positività, data la nostra buona ripresa in un periodo ancora particolarmente incerto. Siamo in un processo di continua crescita, abbiamo utilizzato il biennio di stop forzato per investire su due aspetti per noi fondamentali, l’uno necessariamente legato all’altro: le persone prima di tutto e quindi la tecnologia”. Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, spiega così il potenziamento effettuato nell’organico del tour operator nelle ultime settimane.

Cinque in totale le nuove risorse inserite in azienda, in particolare nell’area booking dove sono arrivate nuove forze per supportare alcune aree come il Sudamerica (Filippo Gillo), Indonesia e Indocina (Valentina Castelluccio e Antonella Foroni) e Oceania (Alessandro Alfieri). Inoltre sul fronte del commerciale Marco Romano è il nuovo key account Toscana e La Spezia.



Inoltre è stato portato a termine il processo di digitalizzazione, dopo l’acquisto e la messa appunto del nuovo Crm.