10:01

Malgrado la situazione delicata di questo periodo, sul fronte del tour operating qualcosa sembra ricominciare a muoversi. L’ultima notizia riguarda l’acquisizione del brand Marcelletti da parte di Idee per Viaggiare.

Marcelletti, storico marchio legato alla programmazione di alta gamma delle destinazioni del Centro e Sud America, aveva cessato l’attività nel dicembre 2019.

Già nel 2020 Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, aveva avviato il graduale processo di acquisizione del brand, con l’inserimento di cinque figure professionali provenienti da Marcelletti incaricate di sviluppare il prodotto per cui l’operatore era conosciuto, prevalentemente Paesi del Centro e Sud America. L’inserimento in staff di queste figure ha innescato un processo di espansione delle destinazioni di Idee Per Viaggiare, che oggi, due anni dopo il congelamento delle attività di Marcelletti, farà rinascere il brand in una comunione di vision e qualità.



Idee per Viaggiare potenzia così la programmazione di qualità top, offrendo alle agenzie prodotto su Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador e Guatemala.

Danilo Curzi (nella foto) ha spiegato “Marcelletti è stato un marchio riconosciuto sia dal trade che dal cliente finale; i suoi cataloghi nella storia del turismo sono stati un punto di riferimento a cui non nego di essermi ispirato per la loro iconicità e la cura maniacale del dettaglio. Lasciar ‘morire’ una realtà così ricca e importante non era possibile. Questa acquisizione però non è solo una scelta sentimentale, è stata pianificata con attenzione e finalizzata ad inserire nella nostra programmazione una parte di mondo che a Idee per Viaggiare mancava. Da qui le nostre azioni per integrare parte dello staff Marcelletti e acquistarne il marchio, in cui ci siamo rispecchiati per cura, fantasia e credibilità”.