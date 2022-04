di Martina Tartaglino

Nell'estate 2022 debuttano sul mercato italiano le crociere fluviali di lusso Avalon Waterways. Tra luglio e agosto, infatti, sono previste sette partenze a bordo delle navi Avalon Illumination e Avalon Visionary sugli itinerari Romantico Reno (da Basilea ad Amsterdam) e Incantevole Danubio (da Norimberga a Budapest). Un viaggio di otto giorni e sette notti attraverso quattro Paesi europei a bordo di un'imbarcazione di livello elevato, con personale parlante italiano e passeggeri provenienti dall'Italia.

In occasione del primo viaggio organizzato a bordo di Illumination, al quale hanno partecipato 55 adv selezionati del programma di formazione Avalon Specialist, TTG Italia ha incontrato Barbara Baldini, direttore commerciale per il mercato italiano.

"Sappiamo di dover presentare non solo un prodotto, un nome nuovo sul mercato del turismo italiano, ma anche un concetto nuovo di viaggio. E c'è la necessità di una spiegazione, di un racconto da parte dei professionisti di viaggio. Quindi ci siamo focalizzati su queste sette partenze tra luglio e agosto. La scelta non è casuale: abbiamo voluto prendere tempo per costruire la rete di distribuzione e per parlare di questo prodotto".



La manager di Avalon Waterways pone obiettivi a breve termine e sottolinea l'importanza della comunicazione da parte delle adv. "Le sette partenze hanno una capacità di mille passeggeri e il nostro obiettivo è quello di avere nel primo anno un riempimento sopra il 50%. Non siamo ancora in grado di prevedere se le partenze che riceveranno più attenzione saranno quelle di luglio o agosto, ma siamo ottimisti che entrambi i mesi registrino una risposta positiva".



Intanto, gli adv Avalon Specialist hanno trascorso 5 giorni a bordo della Illumination, che ha navigato da Vienna a Budapest con visita all'Abbazia di Melk e hanno avuto modo di esplorare tutti e servizi e le potenzialità della crociera fluviale di lusso proposta da Avalon Waterways e adattata alle esigenze del mercato italiano.