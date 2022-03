Avalon Waterways, una crociera come nessun'altra

08:18

Avalon Waterways è una compagnia di crociere fluviali leader in Europa che offre itinerari lungo i più famosi fiumi al mondo. Per la stagione 2022, Avalon Waterways propone ai viaggiatori del Bel Paese esclusive partenze in italiano lungo i leggendari fiumi europei Reno e Danubio per una vacanza intima e sicura a bordo di un boat-ique hotel dal design elegante alla scoperta di paesaggi affascinanti, pittoreschi villaggi, coccolati dal lusso informale che caratterizza l’esperienza di viaggio di una crociera firmata Avalon Waterways.

Partenze speciali in italiano

Rivolti al mercato italiano sono gli itinerari Romantico Reno, da Basilea ad Amsterdam nelle date 3 e 17 luglio, e 14 agosto, e Incantevole Danubio, da Norimberga a Budapest, il 4 e il 24 luglio e il 7 e 21 agosto. Durante il viaggio gli ospiti avranno la possibilità di scegliere fra numerose escursioni e attività incluse, tutte con guida in italiano, come visite a castelli a picco sulle scogliere, tour delle città a piedi o in bicicletta, degustazioni di vini e prodotti locali, e molto altro ancora per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore. A bordo, il personale parlante italiano sarà a disposizione degli ospiti durante tutta la navigazione.



Moderna flotta e lusso informale a bordo

La flotta Europea di Avalon Waterways comprende 13 navi e due di queste, la Avalon Visionary e la Avalon Illumination, con il loro stile contemporaneo, pulito e lineare con spazi aperti e luminosi, ospiteranno la clientela italiana. Le navi dispongono unicamente di cabine esterne e due interi ponti di Suite Panorama di 18m2, più grandi dello standard del settore, con ampie finestre panoramiche da parete a parete, che trasformano la cabina in un balcone all’aperto, permettendo agli ospiti di ammirare magnifici panorami comodamente sdraiati sul letto.



Esclusivi servizi inclusi

Oltre all’ampia scelta di escursioni e attività incluse, le crociere fluviali di lusso di Avalon Waterways comprendono inoltre colazione e pranzo a buffet e cena à la carte nel Ristorante Panorama con bevande incluse, la possibilità di una cena informale nel Panorama Bistro o direttamente nella propria cabina per ulteriore privacy. A disposizione degli ospiti anche la Club Lounge con area interna ed esterna dove rilassarsi ammirando magnifici panorami, uno spazioso Ponte Sky con lettini e idromassaggio e il servizio di un Adventure Host che oltre a organizzare classi di yoga e pilates, mette a disposizione dei passeggeri attrezzatura gratuita per esplorare ogni destinazione lungo l'itinerario in modo indipendente come bici, FitBits, mappe, bastoni telescopici e altro ancora.