Msc: a dicembre a New York il battesimo di Seascape

16:35

La cerimonia di battesimo della nuova ammiraglia di Msc, la Seascape, si terrà il prossimo 7 dicembre presso il Manhattan Cruise Terminal di New York e ancora una volta la madrina dell’evento, come da tradizione, Sophia Loren.

“Dopo aver sviluppato un'operazione significativa nel sud della Florida, stiamo ora preparando un'importante espansione strategica attraverso la costa orientale che ci vedrà lanciare crociere per tutto l'anno da New York nel 2023 – ha commentato l’executive chairman Pierfrancesco Vago -. Non potevamo pensare a un modo migliore per celebrare un traguardo così significativo che tenere la cerimonia di nomina di Msc Seascape - la nostra ultima ammiraglia - in questa meravigliosa città che è stata un importante hub per Msc Group per oltre tre decenni”.



Quello di Seascape sarà il secondo nuovo ingresso in flotta in un solo anno dopo la World Europa, mentre nel 2023 sarà la volta di Euribia.