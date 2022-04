10:39

Cambio al vertice della direzione di Club Med che comprende anche il mercato italiano. Dopo 25 anni trascorsi nelle fila dell’operatore, di cui sei nel ruolo, Eyal Amzallag cederà dal prossimo maggio a Rabeea Ansari (nella foto) lo scettro di v.p. managing director South Europe – Italia, Spagna, Portogallo e Turchia.

Rabeea Ansari ha alle spalle un’esperienza maturata prima in Accor e successivamente in Club Med Sud America come v.p. marketing & digital, responsabile per Brasile, Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay.

Grazie all’attività svolta negli ultimi anni, la manager ha portato Club Med Sud America a raggiungere una crescita a due cifre, guadagnando quote di mercato significative ogni anno, portando il Brasile a essere il principale ‘reclutatore’ di nuovi clienti (72%) e il mercato brasiliano a divenire il secondo principale di Club Med per quanto riguarda i resort e le vacanze sulla neve.



Nel nuovo ruolo Ansari si occuperà di portare avanti il posizionamento premium e luxury di Club Med, con una specifica attenzione ai resort dell’Exclusive Collection.