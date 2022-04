Going: formazione ed edutaiment con la Sport Cruise 2022

15:40

Si svolgerà dal 5 al 9 ottobre a bordo di Msc Poesia la Sport Cruise 2022, un progetto di Going che si inserisce nella linea di prodotto Going4Cruise ed è stato creato con Msc Crociere e in collaborazione con l’associazione La Pelle Azzurra.

La crociera di cinque giorni toccherà Genova, Marsiglia, Palma di Maiorca e Barcellona e vedrà l’organizzazione di momenti di formazione e di divertimento con i mental coach esperti di La Pelle Azzurra, che aiuteranno gli sportivi e gli appassionati a migliorare la propria performance sportiva grazie al metodo usato dagli atleti, vincitori di medaglie e titoli olimpici e mondiali.



Un prodotto innovativo

“La Sport Cruise - sottolinea Maurizio Casabianca, Chief Commercial & Operations Officer Going - rappresenta un prodotto che risponde perfettamente alla nostra vision, dove passione e innovazione si incontrano per regalare esperienze uniche al nostro target di viaggiatori sportivi”. Going si occuperà non solo di tutte le combinazioni pre & post cruise, ma anche di diverse esperienze dedicate.



“Il turismo wellness - commenta Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere - è destinato a crescere negli anni e la nostra compagnia è pronta a guidare questa tendenza, non solo dotando le proprie navi di spazi e aree in cui praticare sport, ma anche stringendo numerose partnership e sponsorizzazioni in diversi settori e discipline sportive, non ultima quella annunciata qualche settimana fa nella Formula 1”.



Tornando alla Sport Cruise, vi parteciperanno anche atleti olimpici e paralimpici, che condivideranno con tutti i partecipanti le loro storie di successo, le loro esperienze e soprattutto come hanno imparato a gestire la parte mentale ed emotiva nella loro pratica sportiva. “Abbiamo messo a terra un’importante partnership che rende accessibile ad ogni sportivo l’essere supportato nel suo percorso di crescita sulla performance divertendosi - aggiungono Sara Haeuptli e Alessandro Melchionna, fondatori di La Pelle Azzurra -. Salpare con due partner di valore come Msc e Going ci rende orgogliosi di una condivisione di vision senza precedenti”.



La Sport Cruise sarà dunque la palestra ideale per allenare l’intelligenza emotiva e aiuterà tutti i professionisti e appassionati sportivi ad imparare a controllare la parte emotiva e l’ansia legata alla disciplina sportiva e ottimizzare la propria performance.