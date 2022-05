Gruppo Volonline: nuovi uffici a Roma con un team dedicato

14:41

Il Gruppo Volonline apre un nuovo ufficio a Roma, con un booking dedicato e un team commerciale che si occuperanno del consolidamento e dell’ampliamento del mercato agenziale.

A poche settimane dall’annuncio dell’acquisto del marchio Teorema, ora Teorema Vacanze, il Gruppo guidato da Luigi Deli (nella foto) continua a investire in nuove risorse. La filiale romana - inaugurata ufficialmente a inizio maggio - si trova in via Lazio 14, a pochi metri da via Vittorio Veneto e sarà il punto di riferimento per le agenzie di viaggi di Lazio, Umbria, Molise e Abruzzo.



“Abbiamo colto l’opportunità di aprire un altro presidio in un’area con un bacino di utenza molto importante. La nostra strategia è chiaramente quella di aumentare la nostra presenza in modo capillare in tutt’Italia e ritagliarci quote di mercato di rilievo - commenta Luigi Deli, founder e ceo di Volonline -. Prima del 2020 eravamo attivi principalmente in tre aree, Lombardia, Triveneto e Campania. Oggi, con la ripresa dei viaggi organizzati abbiamo la necessità di aumentare la distribuzione dei nostri prodotti già consolidati e quelli del nuovo marchio di Teorema Vacanze, e quindi tornare agli standard di crescita pre-Covid. La soluzione è ampliare le aree commerciali individuando mercati interessanti, come quelli del Centro e del Sud Italia. Dopo la filiale in Campania, inaugurata nel 2018, oggi apriamo anche in Lazio con un team di persone che conoscono questa piazza. Puntiamo molto sulle persone, perché anche se il Gruppo Volonline è conosciuto per la sua anima fortemente tecnologica, siamo altresì convinti che le competenze delle risorse umane siano imprescindibili nel nostro lavoro”.



“Il booking avrà ben tre figure che hanno maturato importanti esperienze in realtà nazionali e internazionali e che sapranno accogliere le richieste delle agenzie di viaggi del Centro Italia” aggiunge Luca Frolino, responsabile booking centrale di Volonline.

Si tratta di Cinzia Petruccioli, Marino Antonino e Barbara Romani. Con il loro inserimento Volonline migliora le proprie capacità di programmazione sul prodotto Sudamerica e sul prodotto ‘tour culturale’.



Inoltre, sono state inserite due persone al commerciale che si occuperanno di promuovere prodotti e servizi di Volonline, Volonclick e Teorema Vacanze, confrontandosi quotidianamente con le agenzie di viaggi. Sono Paola Saccucci, che ha maturato una grande esperienza nel settore vendite in King Holidays e precedentemente in Jet Tours, e Gianluca Basso, da sempre nel settore del travel ricoprendo ruoli differenti in ambito commerciale in tour operator, catene alberghiere e dmc.



Volonline ha anche aumentato la sua presenza nel Sud Italia con un nuovo commerciale in Puglia: entra a far parte della squadra guidata da Michele Guardascione, direttore di Volonline per il Sud Italia, Giovanni Garofalo, che proviene dalla promozione vendite di Worldwide Hotel Link - Albatravel Group e in precedenza di Hertz e Karisma Travel.