Expedia Cruises, l'alternativa Usa per le vendite delle crociere

di Gaia Guarino

08:00

“Nel mese di aprile 2022, il traffico web relativo alla ricerca di crociere ha registrato un +29% rispetto al Q1. Si tratta del dato più alto da due anni a questa parte”. E' in questo contesto che, secondo commenta Ealeen Wong, senior director, cruise strategy and supply di Expedia, Expedia Cruises si propone sul mercato come un servizio idoneo a intercettare il target dei crocieristi offrendo, al momento soltanto sul mercato Usa e su quello canadese, una soluzione di acquisto veicolata attraverso un doppio binario: da una parte online tramite expedia.com ed expedia.ca, dall’altra offline attraverso 300 punti vendita Expedia Cruises.

“L’omnicanalità ci permette di supportare la nostra vision, ossia diventare il retailer di crociere numero 1 del Nord America”, sottolinea Wong. Attualmente il 70% delle crociere viene venduto tramite adv, ma ciò che Expedia ha rilevato è come, indipendentemente dal canale d’acquisto, la fase di ricerca inizi comunque sul web. Per tale ragione Expedia Cruises fa leva su due elementi: in primis sfrutta la notorietà del proprio marchio, inoltre propone una shopping experience che comunica trasparenza velocizzando il primo step del funnel.



“I croceristi vogliono una shopping experience immersiva”, conclude Sarah Dean, Director, Product Manager di Expedia Group. “Questo segmento, infatti, vive la fase di acquisto come un’estensione della crociera stessa”.