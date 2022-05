Il Club Med Marbella aprirà i battenti il 20 maggio

09:22

Pronto al debutto il Club Med Marbella: i primi ospiti arriveranno al villaggio il prossimo 20 maggio, con una previsione di occupazione superiore al 60%.

Si tratta del ritorno in Spagna del Club Med dopo 20 anni, come sottolinea Hosteltur: il cammino per la nuova struttura è iniziato 4 anni fa, quando la proprietà dell’hotel Don Miguel ha avviato la ristrutturazione e ha scelto come operatore Club Med.



Il complesso ha 14 ettari di giardini, cinque piscine e un totale di quasi 500 camere oltre a 15 sale riunioni e una sala per conferenze e ricevimenti.



Inoltre il complesso comprende un centro termale e una ‘Family fun zone’ con parco giochi per bambini, parco acquatico, minigolf e zip line.



Ma la struttura guarda anche al turismo sportivo, con un’ampia gamma di attività, dal golf al tennis fino a tiro con l’arco e calcetto.