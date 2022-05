World Europa, ecco gli itinerari della nave green di Msc

di Amina D'Addario

15:33

Msc World Europa comincerà a operare negli Emirati Arabi a partire dal prossimo inverno e poi si sposterà nel Mediterraneo per tutta la summer 2023. A svelare quale sarà il posizionamento della nuova ammiraglia green di Msc Crociere è stato il managing director Leonardo Massa in occasione di una conferenza stampa.



“Con oltre 2.600 cabine e una capacità di oltre 6mila passeggeri, World Europa sarà la nave più grande di Msc e una delle più grandi al mondo. Una nave innovativa dal punto di vista dell’ecosostenibilità perché - ha spiegato il manager - sarà la prima unità della nostra flotta ad essere alimentata a gas liquefatto naturale. Ma anche innovativa per il design e per le opportunità di divertimento a bordo". Dopo il varo fissato per novembre, l’ammiraglia trascorrerà la sua stagione inaugurale nell'area del Golfo, dove, ha precisato Massa. “opererà itinerari con partenze settimanali da Dubai e toccate a Dammam, in Arabia Saudita, e Doha, in Qatar”.



Dalla fine di marzo del prossimo anno, la nuova unità “arriverà nel Mediterraneo con una crociera di riposizionamento e poi - ha aggiunto - durante la stagione estiva sarà nel Mediterraneo per l’itinerario tradizionalmente operato dalla nostra ammiraglia, quello tra Genova, Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia”.