La Thailandia per famiglie firmata KiboTours

12:00

Si chiama Best of Thailand l’itinerario proposto da KiboTours per venire incontro alle richieste delle famiglie che desiderano una vacanza avventurosa ma adatta a tutte le età.

Consigliata a turisti con bambini dagli 8 anni in su, si tratta di un’esperienza immersiva alla scoperta di culture differenti e realizzata in piccoli gruppi per la durata di 6 notti.



Si parte dalla capitale Bangkok, dove ci si ferma due notti, e ci si spinge verso il Nord del Paese toccando Sukhothai - una notte - e Chiang Rai - una notte - per giungere a Chiang Mai, dove si conclude con un soggiorno di due notti.



Dall’addentrarsi nella foresta all’incontro con gli elefanti, dalla navigazione sul fiume Mae Kok alla condivisione dei pasti con gli avventori del posto, tutti i dettagli sono studiati grazie alla stretta collaborazione con realtà locali.



Le partenze sono in programma fino al 27 settembre.