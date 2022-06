08:03

"Gli Stati Uniti tornano tra i desideri degli italiani e, in linea con l'entusiasmo collettivo di vedere la fine di un periodo di blocco, il trend delle prenotazioni è positivo. Chi inserisce gli Usa nella propria programmazione ha poi piena consapevolezza di vendere una meta aperta ormai da diversi mesi, nonché ricca di possibilità di viaggio e in costante evoluzione. "I t.o. soci di Visit Usa Italy stanno proponendo con sicurezza la destinazione riscontrando un interesse strepitoso da parte del trade" evidenzia Francesco Paradisi (nella foto), presidente di Visit Usa Italy....". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)