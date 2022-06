08:04

Mercato in ripresa e voglia di tornare a viaggiare anche nelle destinazioni al di fuori dell’Italia: Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade di Futura Vacanze, commenta la ripresa dei flussi all’estero, nel caso del t.o. trainati dalla destinazione Egitto.

“La gente ha voglia di pianificare le vacanze e la tendenza che si registra è quella di una diversificazione nei periodi di soggiorno. Per le famiglie, la concentrazione delle richieste e delle prenotazioni non riguarda più solo il mese di agosto ma si sta spostando in maniera importante anche ai mesi di luglio e settembre. Per questi, i prezzi più contenuti rappresentano una leva importante visto l’aumento diffuso dei costi che grava di fatto sui bilanci famigliari. In generale quindi non si rinuncia alla vacanza ma si sceglie un periodo che non necessariamente sia di altissima stagione”.



Si fa fatica a trovare allotment in Egitto?

“I nostri contratti Club presuppongono impegni a lunga scadenza per la commercializzazione in esclusiva. Pertanto sia per Marsa Alam che Sharm El Sheikh la pianificazione delle disponibilità e degli allotment è stata fatta con mesi di anticipo".



Sul fronte della domanda per l’estero, “Se parliamo dei nostri prodotti e quindi sia nel caso dell’ Egitto che di Porto Santo, le priorità degli italiani oggi sono la sicurezza e la qualità dei servizi, con particolare attenzione alla ristorazione, alla pulizia e all’animazione. Di fatto, questi sono gli aspetti dei nostri club ai quali prestiamo maggiore attenzione”.



Per il futuro, “La fine delle limitazioni e la riapertura a viaggiare ha generato fin da subito un forte interesse verso le destinazioni estere, che registrano un numero di prenotazioni molto superiore alla media preventivata e un riempimento con largo anticipo delle date di alta stagione, per le quali si è ricorsi anche a reintegri di camere e posti volo. Questo sicuramente ci fa guardare con ottimismo anche all’autunno, periodo per il quale abbiamo già in essere numerose richieste sia individuali che gruppo”. I.C.