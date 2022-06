10:05

Club Med cambia strategia sull’Italia. Rabeea Ansari (nella foto), vice president e managing director Sud Europa, spiega che “Ora che quasi tutti i nostri resort sono 4 Tridenti luxury o fanno parte della gamma Club Med Exclusive Collection, abbiamo deciso di mutare strategia – spiega -. Vogliamo essere sempre più innovativi e internazionali, anche se resta forte la presenza della clientela francese che per noi è quella tradizionale, con anche più famiglie giovani”.

Ansari è appena subentrata a Eyal Amzallag; alle spalle 15 anni di esperienze internazionali nel mondo del turismo, in Accor prima e in Club Med Sud America dal 2018.

“Nel post-pandemia gli italiani scelgono in primo luogo le Maldive, preferite per i viaggi di nozze. Qui abbiamo due resort: Kani a 4 Tridenti con uno spazio Exclusive Collection e le Ville di Finolhu, ville private parte della linea Exclusive Collection. Fra le mete più richieste, secondo posto per Mauritius, dove abbiamo realizzato il nostro primo Club Med Exclusive Collection”.



Terza posizione per le Seychelles, “dove l’anno scorso abbiamo inaugurato un nuovo resort, sempre parte della Exclusive Collection”.



Venendo all’Italia, ha spiegato in un'intervista pubblicata su L'Economia del Corriere della Sera, al primo posto troviamo Cefalù, “anche qui con Exclusive Collection, l’unico al momento nel Mediterraneo, seguito da Kamarina, dove si trova un tre Tridenti molto amato dalle famiglie”.

Anche la montagna sta prendendo piede. Il più frequentato è il resort di Pragelato Sestriere. “Qui anche durante l’estate offriamo diverse opportunità di praticare sport e attività come hiking e yoga”. E all’estero, Club Med torna anche a Marbella, in Spagna.



Grazie all’ampiezza dio gamma dei prodotti offerti, l’obiettivo è quello di tornare già quest’estate “Ai livelli di prima della pandemia. Nel futuro ci sono due nuove aperture previste per dicembre 2022: a Tignes, nel cuore della Val Claret e in Val d’Isére, dove si troverà il primo resort montano della linea Exclusive Collection. In montagna abbiamo di recente aperto anche La Rosière. La particolarità di questo resort è quella di poter iniziare a sciare in Italia per terminare in Francia”.