L’estate delle crociere: ecco le mete e le compagnie più gettonate

10:55

L’Europa e il Nord America si confermano le mete preferite dai crocieristi, sia nel segmento premium che uplevel. A confermarlo è una recente indagine condotta dal portale cruisecompete.com e riportata su travelpulse.com.

Secondo la piattaforma, che ha analizzato le prenotazioni per la stagione estiva in corso, il Vecchio Continente è la top destination per gli itinerari fluviali e si aggiudica il secondo posto nel segmento lusso, dietro al Mediterraneo.



Il Nord America si aggiudica invece il secondo piazzamento nel segmento premium - dietro ai Caraibi - e in quello fluviale; il terzo nella categoria luxury.



Italia al top nel lusso

Nel segmento upvel i Paesi europei giocano la parte del leone: particolarmente richiesti sono infatti l’Italia, la Grecia, la Spagna e la Francia.



La maggior parte degli amanti degli itinerari fluviali sembra invece puntare maggiormente sulla Germania, mostrando interesse anche per Francia, Paesi Bassi e Austria.



Le compagnie al top

Tra le compagnie di maggior successo Royal Caribbean, seguita da Celebrity Cruises e Norwegian Cruise Line.



Nel segmento uplevel, cresce l’interesse per Oceania Cruises, Cunard Line e Azamara.