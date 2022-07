Costa Crociere, medaglia di bronzo al merito di Marina per il comandante Pietro Sinisi

21:00

Medaglia di bronzo al merito di Marina per Pietro Sinisi, Comandante di Costa Crociere. Il riconoscimento è stato conferito ieri a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla presenza del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, per il salvataggio di una nave in fiamme nel Mar Egeo il 21 novembre del 2018.



“In occasione del naufragio della motonave Kilic, sulla quale si era sviluppato un incendio di tale vastità da non poter essere domabile dai sistemi di bordo – si legge nelle motivazioni -, il Comandante Sinisi, al comando di Costa Luminosa, ha supportato le operazioni di soccorso dimostrando elevata perizia e non comuni doti marinaresche, contribuendo in maniera fattiva, al salvataggio degli 11 uomini d’equipaggio della motonave turca. Nonostante le condizioni meteomarine particolarmente avverse, è stato capace di mantenere la sicurezza dei proprio passeggeri, e porre in essere un tempestivo intervento, risultato provvidenziale per l’ottima riuscita delle operazioni di soccorso. Con il suo comportamento ha contribuito a dare lustro all’immagine della marineria italiana nel panorama istituzionale”.



Il salvataggio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Costa Luminosa – in navigazione a sud del Peloponneso, diretta verso il porto di Katakolon – ricevette una richiesta di intervento da parte del Centro Coordinamento Soccorsi della Guardia Costiera greca. Al comandante Sinisi venne chiesto di prestare aiuto alla motonave Kilic, in grave difficoltà a causa di un incendio divampato a bordo.

L’equipaggio di undici uomini fu tratto in salvo da un tender di Costa Luminosa, guidato dal Safety Officer Marco Genovese, e poi trasbordato su un’altra nave mercantile precedentemente coinvolta nelle operazioni da parte della Guardia Costiera greca.



“Sono davvero orgoglioso di ricevere un riconoscimento così importante, che testimonia ancora una volta come in mare la priorità sia sempre la salvaguardia delle vite umane - ha dichiarato

Sinisi -. Questa onorificenza va al lavoro di squadra, senza il quale non sarebbe stato possibile portare a termine l’operazione di soccorso in quelle condizioni. In determinate situazioni è fondamentale, per un comandante, prendere le decisioni giuste nel minor tempo possibile. Ma è ancora più importante poter contare su un team affiatato e competente, che supporta nelle decisioni e permette di raggiungere l’obiettivo”.



Sinisi, nato a Roma nel 1972, è in Costa Crociere dal 1995 ed è diventato Comandate nel 2008.