L’Africa autentica di Viaggi Levi: le proposte per l’autunno

08:00

Una serie di viaggi alla scoperta dell’Africa più autentica sono quelli proposti per l’autunno e l’inverno da I Viaggi di Maurizio Levi, che porteranno i viaggiatori italiani in aree meno note del continente africano.

Un viaggio in occasione del Festival del Vudu è previsto per il 28 dicembre, alla scoperta del Ghana, del Togo e del Benin dove si incontreranno gli Ashanti e popoli come i Tamberma, i Somba e i Taneka.



Quattro sono invece le partenze per la Costa d’Avorio, una al mese a partire dal 17 settembre, con l’incontro con i Senufo, i We e Guéré, i Dozo e i Dan Yacuba e i Peul, popoli che abitano le foreste mentre due sono le partenze per il Senegal con il viaggio ‘Magico Senegal’.



Sempre al Paese, ma con una deviazione verso la Guinea Bissau, sono dedicate altre due partenze, a novembre e dicembre, alla scoperta fra l’altro dell’arcipelago delle Bijagos, un autentico gioiello geografico fatto di isole e isolotti dimenticati, paesaggi incontaminati, una eccezionale fauna e una cultura tribale intatta.