Silversea guarda avanti: pronta la programmazione 2024-2025

11:32

Silversea Cruises ha annunciato la programmazione per la stagione 2024-2025. Un catalogo imponente che comprenderà 341 nuove partenze con ben 695 destinazioni distribuite in 120 Paesi, il tutto disponibile da marzo 2024 a maggio 2025.

Il portfolio di Silversea arriva così a oltre 900 destinazioni, si tratta dell’offerta più ampia della storia di questa compagnia con un +56% sulla capacità rispetto al 2020 da raggiungere entro il 2024. Una delle novità sarà l’inaugurazione di Silver Ray, la seconda nave di classe Nova destinata a rafforzare l’impegno dell’azienda nell’adozione di tecnologie sostenibili.



Come riporta travelpulse.com una delle peculiarità sarà la presenza di numerose esperienze tailor made, itinerari immersivi e 25 maiden call per ispirare quei viaggiatori costantemente in cerca di qualcosa di unico. G. G.