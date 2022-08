Windstar, stop ai test pre-crociera

10:43

Anche Windstar Cruises dice addio ai test Covid pre-partenza. La compagnia ha annunciato che le nuove misure entreranno in vigore per le crociere in partenza dal prossimo 6 settembre.

Tuttavia, precisa travelmole.com, così come le altre compagnie di navigazione che hanno annunciato provvedimenti simili, i test saranno ancora richiesti per gli imbarchi dai Paesi le cui legislazioni locali prevedono di fornire una prova di negatività per salire in nave.



Attualmente, tra i Paesi che prevedono i test pre-imbarco, ci sono Canada, Grecia, Australia e Nuova Zelanda.



Windstar chiederà comunque agli ospiti di essere completamente vaccinati.